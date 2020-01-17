Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты "бога Кузи"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Чеботарева находилась в федеральном розыске. О задержании семерых подозреваемых МВД сообщило утром. Они, по данным следствия, с 2007 по 2015 год похитили в общей сложности "свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших".
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Об аресте Чеботаревой просило следствие.
Адвокат заявила, что артистка страдает эпилепсией и у нее опухоль головного мозга. Защита предложила отправить ее под домашний арест на квартире уже отбывшей наказание по делу "бога Кузи" Жанны Фролушкиной.
Прокурор возразил, заметив, что "это же та квартира, в которой проходили незаконные действия".
Позднее суд рассмотрел ходатайства об аресте Ирины Шевченко и Владимира Кучера, их также отправили в СИЗО.
Еще четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
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Пресненский суд Москвы в июле 2018 года приговорил Андрея Попова (он же "бог Кузя") к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами", и в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Также сроки получили три его соучастницы.
Было установлено, что "бог Кузя" и его сподручные под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов похищали у потерпевших деньги мошенническим путем. В ноябре того же года Мосгорсуд смягчил наказание, засчитав день под арестом за полтора в колонии.