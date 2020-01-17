В Индии на состязании по укрощению быков погиб человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв - РИА Новости. Один человек погиб и более 60 получили ранения во время укрощения быков в честь ежегодного праздника плодородия Понгал в южном индийском штате Один человек погиб и более 60 получили ранения во время укрощения быков в честь ежегодного праздника плодородия Понгал в южном индийском штате Тамилнад , сообщает газета Times of India

Бык услышал барабанный бой и побежал. Когда 40-летний участник забега попытался его схватить, животное затоптало его насмерть.

Ранения получили 66 человек. Из них 37 были укротителями быков, а остальные - владельцы быков и зрители.

Речь идет об участниках знаменитой "индийской корриды" Джалликатту, представляющей собой зрелищные состязания по укрощению быков. История этой традиции насчитывает как минимум два с половиной тысячелетия: в Мадурае, старейшем из существующих поныне городов полуострова Индостан, были найдены фрески и наскальные рисунки, на которых изображен человек, укрощающий быка. Возраст живописи составляет около 2500 лет.

В отличие от испанской корриды, Джалликатту является не боем человека с быком, а именно укрощением. В различных районах эта традиция представлена в разных вариациях, но все они сходятся в одном - мужчина должен ухватиться за рога быка обеими руками и продержаться на нем определенное время или "проехать" на нем определенное расстояние.