В Индии на состязании по укрощению быков погиб человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв - РИА Новости. Один человек погиб и более 60 получили ранения во время укрощения быков в честь ежегодного праздника плодородия Понгал в южном индийском штате Тамилнад, сообщает газета Times of India.
Бык услышал барабанный бой и побежал. Когда 40-летний участник забега попытался его схватить, животное затоптало его насмерть.
Ранения получили 66 человек. Из них 37 были укротителями быков, а остальные - владельцы быков и зрители.
Речь идет об участниках знаменитой "индийской корриды" Джалликатту, представляющей собой зрелищные состязания по укрощению быков. История этой традиции насчитывает как минимум два с половиной тысячелетия: в Мадурае, старейшем из существующих поныне городов полуострова Индостан, были найдены фрески и наскальные рисунки, на которых изображен человек, укрощающий быка. Возраст живописи составляет около 2500 лет.
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В отличие от испанской корриды, Джалликатту является не боем человека с быком, а именно укрощением. В различных районах эта традиция представлена в разных вариациях, но все они сходятся в одном - мужчина должен ухватиться за рога быка обеими руками и продержаться на нем определенное время или "проехать" на нем определенное расстояние.
С начала 2000 годов защитники прав животных борются с этой многовековой традицией, и в 2014 году им удалось убедить Верховный суд объявить запрет на Джалликатту. Однако после многотысячных протестов, которые прокатились в Ченнаи, запрет был снят. Несмотря на то, что данный вид состязаний ежегодно уносит несколько жизней и калечит сотни людей, он не теряет своей популярности.
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