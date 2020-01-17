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В Кузбассе пропал нуждающийся в медпомощи подросток
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РИА Новости

В Кузбассе пропал нуждающийся в медпомощи подросток

17:09 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток, который из-за заболевания может нуждаться в медицинской помощи, пропал в селе Калачево в Кузбассе, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кузбассу.
"Сотрудники ОМВД России по Прокопьевскому району разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего… 27.05.2005 года рождения. Шестнадцатого января 2020 года он ушел из дома в поселке Калачево и до настоящего времени не вернулся… Подросток имеет заболевание, может нуждаться в медицинской помощи", – говорится в сообщении.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, стрижка короткая, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в черные горнолыжные штаны на лямках, вязаную шапку серого цвета, темный пуховик, зимние кроссовки темно-зеленого цвета.
Полицейские просят тех, которым что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщить об этом по телефонам: 8-38466-9-17-57 либо "02" (102 с мобильного).
Сайт Следственного комитета РФ
12 ноября 2019, 16:38
На сайте СК запустили проект по поиску пропавших детей
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Кузбасс (Кемерово)
ГУМВДМВД РФКемеровоПрокопьевский районПроисшествия
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