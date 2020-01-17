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Источник: в России допускают возможность встречи с Хафтаром в Берлине
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РИА Новости

Источник: в России допускают возможность встречи с Хафтаром в Берлине

17:08 17.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства ГрецииКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время встречи
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время встречи
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Греции
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская сторона допускает возможность контактов с маршалом Халифой Хафтаром на полях конференции по Ливии в Берлине, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник.
Он отметил, что такие контакты возможны, "если будет время".
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"Пока не запланировано таких встреч, насколько мне известно, но все зависит от того, как сложится работа в Берлине, какие будут возможности для двусторонних контактов. Если они (делегация Хафтара - ред.) завтра приедут, проведем какие-нибудь предварительные контакты. А когда приедет основная делегация, тогда и будем смотреть, кто там находится и кто хочет встретиться", - сказал собеседник агентства.
При этом он не исключил возможности приезда Хафтара в Москву после берлинской конференции.
"Может и приедет, он к нам часто приезжал - и объявленно, и необъявленно", - отметил источник.
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