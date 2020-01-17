Источник: в России допускают возможность встречи с Хафтаром в Берлине

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская сторона допускает возможность контактов с маршалом Халифой Хафтаром на полях конференции по Ливии в Берлине, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник.
Он отметил, что такие контакты возможны, "если будет время".
"Пока не запланировано таких встреч, насколько мне известно, но все зависит от того, как сложится работа в Берлине, какие будут возможности для двусторонних контактов. Если они (делегация Хафтара - ред.) завтра приедут, проведем какие-нибудь предварительные контакты. А когда приедет основная делегация, тогда и будем смотреть, кто там находится и кто хочет встретиться", - сказал собеседник агентства.
При этом он не исключил возможности приезда Хафтара в Москву после берлинской конференции.
"Может и приедет, он к нам часто приезжал - и объявленно, и необъявленно", - отметил источник.