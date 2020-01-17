Источник: в России допускают возможность встречи с Хафтаром в Берлине

"Пока не запланировано таких встреч, насколько мне известно, но все зависит от того, как сложится работа в Берлине, какие будут возможности для двусторонних контактов. Если они (делегация Хафтара - ред.) завтра приедут, проведем какие-нибудь предварительные контакты. А когда приедет основная делегация, тогда и будем смотреть, кто там находится и кто хочет встретиться", - сказал собеседник агентства.