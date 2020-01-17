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Упавший на рельсы на станции метро "Войковская" мужчина выжил
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РИА Новости

Упавший на рельсы на станции метро "Войковская" мужчина выжил

16:57 17.01.2020 (обновлено: 17:05 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкУказатель у входа на станцию метро Войковская в Москве. Архивное фото
Указатель у входа на станцию метро Войковская в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Войковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, по предварительным данным, он был пьян, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о приостановке движения поездов после падения мужчины на рельсы на станции метро "Войковская".
"Извлекли живым", - сказал собеседник агентства.
По его словам, упавший на рельсы мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Аптечка фельдшера скорой медицинской помощи
27 ноября 2019, 08:56
Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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