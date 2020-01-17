Упавший на рельсы на станции метро "Войковская" мужчина выжил

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Войковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, по предварительным данным, он был пьян, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о приостановке движения поездов после падения мужчины на рельсы на станции метро "Войковская".
"Извлекли живым", - сказал собеседник агентства.
По его словам, упавший на рельсы мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.
27 ноября 2019, 08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро