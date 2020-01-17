Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Кировский районный суд Ярославля в пятницу заключил под стражу подозреваемого в получении взятки заммэра Рината Бадаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Какую именно сумму и за что получил чиновник, неясно. Но судя по квалификации статьи, речь идет о взятке в особо крупном размере – то есть более миллиона рублей.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 15 марта 2020 года включительно", - огласила решение судья Любовь Шибаева.

Сам Бадаев в суде заявил, что больше не работает в мэрии: по собственным словам, накануне его уволили. Однако мэрия информацию об этом пока не публиковала. С сайта городской администрации биография Бадаева исчезла.