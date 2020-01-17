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Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
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РИА Новости

Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке

16:55 17.01.2020 (обновлено: 17:50 17.01.2020)
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© Фото : страница Рината Бадаева в InstagramРинат Бадаев
Ринат Бадаев
© Фото : страница Рината Бадаева в Instagram
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля в пятницу заключил под стражу подозреваемого в получении взятки заммэра Рината Бадаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Какую именно сумму и за что получил чиновник, неясно. Но судя по квалификации статьи, речь идет о взятке в особо крупном размере – то есть более миллиона рублей.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 15 марта 2020 года включительно", - огласила решение судья Любовь Шибаева.
Сам Бадаев в суде заявил, что больше не работает в мэрии: по собственным словам, накануне его уволили. Однако мэрия информацию об этом пока не публиковала. С сайта городской администрации биография Бадаева исчезла.
Представитель мэрии пояснил РИА Новости, что 13 января Бадаев написал заявление об увольнении из мэрии по собственному желанию, а 16 января был его последний рабочий день.
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
16 января, 15:40
Главу МВД Коми подозревают в получении крупной взятки
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РоссияЯрославльПроисшествия
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