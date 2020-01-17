СК проверит информацию о собаке, покусавшей детей в школе под Вологдой

"Проведение доследственной проверки поручено сотрудникам следственного отдела по Вытегорскому району СУ СК РФ по Вологодской области. Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и дать юридическую оценку сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении.