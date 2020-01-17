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СК проверит информацию о собаке, покусавшей детей в школе под Вологдой
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РИА Новости

СК проверит информацию о собаке, покусавшей детей в школе под Вологдой

16:49 17.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Управление СК по Вологодской области проведет доследственную проверку сообщения о нападении собаки на детей в школе в Вытегре, сообщает пресс-служба ведомства.
Днем 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовской породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов. Животное вывел из здания школы сын владелицы собаки. Всем пострадавшим детям оказали медицинскую помощь.
"Проведение доследственной проверки поручено сотрудникам следственного отдела по Вытегорскому району СУ СК РФ по Вологодской области. Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и дать юридическую оценку сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФВытегорский районВологодская областьПроисшествия
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