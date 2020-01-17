СК выяснит обстоятельства обрушения крыльца дома в Велиже

БРЯНСК, 17 янв – РИА Новости. Следственная группа и криминалисты выясняют обстоятельства происшествия в городе Велиже, где возле частного дома произошел хлопок, в результате которого были повреждены крыльцо и веранда частного дома, сообщает Следственная группа и криминалисты выясняют обстоятельства происшествия в городе Велиже, где возле частного дома произошел хлопок, в результате которого были повреждены крыльцо и веранда частного дома, сообщает СУСК РФ по региону

Инцидент произошел в четверг. "Около 21.40 мск в правоохранительные органы поступила информация о том, что у входной двери в веранду одноэтажного частного жилого дома в городе Велиже произошел хлопок, в результате которого произошло повреждение части крыльца и части стены веранды", - говорится в сообщении.

При происшествии никто не пострадал, на месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело, добавили в следственном управлении, не уточнив статью.

Смоленское издание Readovka.ru в свою очередь сообщает, что происшествие случилось у дома водолаза, участвовавшего в передаче "Прямой эфир" про Влада Бахова. По данным издания, возле дома была установлена растяжка, на которой подорвалась собака. РИА Новости пока не располагает подтверждением этой информации.