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СК выяснит обстоятельства обрушения крыльца дома в Велиже
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РИА Новости

СК выяснит обстоятельства обрушения крыльца дома в Велиже

16:47 17.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
БРЯНСК, 17 янв – РИА Новости. Следственная группа и криминалисты выясняют обстоятельства происшествия в городе Велиже, где возле частного дома произошел хлопок, в результате которого были повреждены крыльцо и веранда частного дома, сообщает СУСК РФ по региону.
Инцидент произошел в четверг. "Около 21.40 мск в правоохранительные органы поступила информация о том, что у входной двери в веранду одноэтажного частного жилого дома в городе Велиже произошел хлопок, в результате которого произошло повреждение части крыльца и части стены веранды", - говорится в сообщении.
При происшествии никто не пострадал, на месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело, добавили в следственном управлении, не уточнив статью.
Смоленское издание Readovka.ru в свою очередь сообщает, что происшествие случилось у дома водолаза, участвовавшего в передаче "Прямой эфир" про Влада Бахова. По данным издания, возле дома была установлена растяжка, на которой подорвалась собака. РИА Новости пока не располагает подтверждением этой информации.
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История с исчезновением 16-летнего жителя Смоленской области Владислава Бахова, пропавшего в апреле после пикника в компании сверстников в поселке Демидово, получила широкий резонанс. В декабре о ней рассказал Андрей Малахов в "Прямом эфире" на канале "Россия-1", по его словам, к этой истории могли быть причастны "влиятельные лица", родители так называемой "золотой молодежи". При этом жители поселка не увидели этого выпуска программы из-за внезапного отключения электроэнергии. Телеведущий призвал губернатора Смоленской области Алексея Островского обратить внимание на эту ситуацию. Тот заявил, что попросил прокуратуру разобраться с инцидентом. Позднее Малахов пообещал, что программу об исчезновении Бахова повторят для жителей Смоленской области.
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Следственный комитет РФСмоленская областьВелижРоссияПроисшествия
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