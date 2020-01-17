Белорусский аналитик назвал цель развязывания Польшей "войн памяти"

МИНСК, 17 янв – РИА Новости. Польская сторона развязывает "войны памяти" о событиях Второй мировой войны по прагматичным геополитическим основаниям, пытается за счет этого стать "доверенным партнером" Польская сторона развязывает "войны памяти" о событиях Второй мировой войны по прагматичным геополитическим основаниям, пытается за счет этого стать "доверенным партнером" США в Европе, считает политический аналитик из Белоруссии Александр Шпаковский.

Ранее сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, правда об ответственности за начало Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом, а принятием такой резолюции сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду.

"Эти "войны памяти", которые разворачиваются в 21-м веке о событиях 75-летней давности, развязываются по абсолютно прагматичным геополитическим основаниям. Польша в условиях нынешних непростых отношений между Россией и коллективным Западом, в первую очередь, США, пытается стать доверенным партнером США в Европе. И за счет этого приоритетного партнерства получить соответствующие материальные и политические дивиденды. Поэтому Варшава в данном случае пытается быть более проамериканской, нежели сами США, обвиняя во всех возможных смертных грехах Россию и пытаясь провести определенную ревизию истории по совершенно абсурдным основаниям", - заявил Шпаковский РИА Новости.

По словам аналитика, когда, например, президента РФ Владимира Путина не приглашают на мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны или когда разрушают советские воинские памятники, "это просто-напросто политические демарши, направленные на дальнейшую эскалацию напряженности". "К сожалению, в Польше ведут себя столь же недальновидно, как вело себя межвоенное руководство Польши в 30-е годы (20-го века – ред.), когда, пытаясь задобрить и умаслить Гитлера, поляки периодически балансировали между добром и злом", - сказал собеседник агентства.

Он считает, что принятие польскими парламентариями резолюции о равной ответственности Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны сегодня "выглядит абсурдным", поскольку "человечество давно имеет консенсусное видение истории Второй мировой войны", которое было выработано еще в прошлом веке за счет трех актов. Шпаковский обратил внимание, что первый из этих актов - это Ялтинские соглашения, которые определили архитектуру нового миропорядка, второй – Нюрнбергский трибунал, по итогам которого был осужден нацизм и нацистские преступники, третий – создание ООН, в которой деятельное участие приняли советские республики.

"Все эти решения в свое время были выработаны, тогдашнему миру они были совершенно понятны, и всем было очевидно, что советский народ вынес основную тяжесть борьбы с нацизмом и в принципе спас планету, в том числе Польшу, от коричневой чумы", - подчеркнул аналитик.