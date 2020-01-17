В ЕР предложили наказывать политиков за зарубежное финансирование

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутаты от Депутаты от "Единой России" разработают законопроект, которым предложат внести в Уголовный кодекс новый состав преступления и предусмотреть наказание в виде лишения свободы до 5 лет за получение финансирования на политическую деятельность из-за рубежа, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко

В четверг депутаты Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа. Однако в пятницу парламентарии свой законопроект отозвали.

"Мы хотим его просто доработать сейчас. Там первый вопрос урегулирован полностью, когда финансирование идет безналом. Там по счетам можно отследить прохождение средств денежных. А вот, например, если деньги дают в посольстве иностранном, наличкой например, это сложнее. У нас идея такая: подготовить поправку в Уголовный кодекс. Мы хотим внести статью в Уголовный кодекс о привлечении к уголовной ответственности, то есть если кто-то получает финансирование на политическую деятельность из-за границы от иностранных спецслужб или иностранных посольств в том числе", - сказал Марченко.

По его словам, депутаты планируют после доработки внести уже пакет законопроектов, отдельным законопроектом будут сформулированы поправки в УК.

"Лишение свободы предполагаем, конечно. До 5 лет", - сказал парламентарий.

Документом будет предложено ввести новый состав преступления, на основании чего этим вопросом уже смогут заниматься правоохранители. "Когда они будут собирать доказательства, возбуждать уголовное дело и это ложится в одно решение - о ликвидации партии. То есть механизм надо четче прописать", - сказал депутат.

По словам Марченко, авторы намерены направить документ в Верховный суд для получения отзыва на инициативу и ориентировочно через месяц внесут на рассмотрение законопроектов Координационного совета "Единой России".