Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T16:43+0300
https://ria.ru/20200117/1563553173.html
Спутник, выведенный в космос "Протоном", потерял половину мощности
https://cdn22.img.ria.ru/images/155961/07/1559610774_0:221:2122:1415_1036x0_80_0_0_5ee1804abf346b41a68105665c0eb0c6.jpg
РИА Новости

Спутник, выведенный в космос "Протоном", потерял половину мощности

16:43 17.01.2020
4486
© Фото : КЦ "Южный" / РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М"
Пуск ракеты-носителя Протон-М
© Фото : КЦ "Южный" / Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Одна из двух панелей солнечных батарей на спутнике Eutelsat 5 West B, доставленном на орбиту российской ракетой-носителем "Протон-М", отказала, в результате аппарат потерял половину своей мощности, сообщил европейский глобальный спутниковый оператор Eutelsat.
Спутник Eutelsat 5 West B был запущен с космодрома Байконур в октябре 2019 года. В конце месяца компания Eutelsat рассказала о проблеме с одной из двух панелей солнечных батарей на аппарате, но не уточнила, как это повлияет на его работу.
В сообщении, опубликованном на сайте компании в пятницу, отмечается, что расследование показало отказ "южной" солнечной батареи на Eutelsat 5 West B, в результате чего спутник потерял примерно 55% своей мощности.
Тем не менее, оператор сообщил, что аппарат планируется ввести в эксплуатацию в январе, и ожидает, что он отработает положенный срок.
Спутник Метеор-М
Вчера, 10:15
В "Роскосмосе" рассказали о состоянии спутника "Метеор-М"
Космический аппарат Eutelsat 5 West B был изготовлен европейской компанией Airbus Defence and Space и американской Northrop Grumman в интересах спутникового оператора Eutelsat. Он должен был работать 15 лет на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35 тысяч 786 километров) в точке 5 градусов западной долготы и предоставлять услуги связи на территориях Франции, Италии и Алжира.
11961022
Обсудить 2
Протон-МКосмос - РИА НаукаРоссия
Популярные комментарии
А причем здесь "Протон" собственно? Он свою работу выполнил на отлично.
17 января, 16:47
ggoldmikron
1700000
Рекомендуем
Орбиты объектов G, вращающихся вокруг сверхмассивной черной дыры (обозначена белым крестом) в центре нашей галактики
Астрономы обнаружили новый класс странных объектов в центре галактики
Скрипачка Анастасия Чеботарева. Стоп-кадр видео
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты "бога Кузи"
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина
Мизулина попросила проверить данные о ее якобы иностранном гражданстве
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией
Указатель у входа на станцию метро Войковская в Москве. Архивное фото
Упавший на рельсы на станции метро "Войковская" мужчина выжил
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали заявление МИД Польши о Красной армии
Участники крещенских купаний в проруби в Киеве. 19 января 2019
Патриарха попросили вразумить ныряющих в купель в "непристойном виде"
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров
Мишустин назначил нового руководителя ФНС
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Смартфон
Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах
Ракета-носитель тяжелого класса Протон-М
"Роскосмос" вновь отказался запускать спутник на ракете "Ангара"
Девушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве
Синоптики предрекли россиянам "весну в середине зимы"
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Мировая лихорадка. Лавров раскрыл главные проблемы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния