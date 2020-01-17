Спутник, выведенный в космос "Протоном", потерял половину мощности

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Одна из двух панелей солнечных батарей на спутнике Eutelsat 5 West B, доставленном на орбиту российской ракетой-носителем Одна из двух панелей солнечных батарей на спутнике Eutelsat 5 West B, доставленном на орбиту российской ракетой-носителем "Протон-М" , отказала, в результате аппарат потерял половину своей мощности, сообщил европейский глобальный спутниковый оператор Eutelsat.

Спутник Eutelsat 5 West B был запущен с космодрома Байконур в октябре 2019 года. В конце месяца компания Eutelsat рассказала о проблеме с одной из двух панелей солнечных батарей на аппарате, но не уточнила, как это повлияет на его работу.

В сообщении, опубликованном на сайте компании в пятницу, отмечается, что расследование показало отказ "южной" солнечной батареи на Eutelsat 5 West B, в результате чего спутник потерял примерно 55% своей мощности.

Тем не менее, оператор сообщил, что аппарат планируется ввести в эксплуатацию в январе, и ожидает, что он отработает положенный срок.