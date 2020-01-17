Спутник, выведенный в космос "Протоном", потерял половину мощности

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Одна из двух панелей солнечных батарей на спутнике Eutelsat 5 West B, доставленном на орбиту российской ракетой-носителем "Протон-М", отказала, в результате аппарат потерял половину своей мощности, сообщил европейский глобальный спутниковый оператор Eutelsat.
Спутник Eutelsat 5 West B был запущен с космодрома Байконур в октябре 2019 года. В конце месяца компания Eutelsat рассказала о проблеме с одной из двух панелей солнечных батарей на аппарате, но не уточнила, как это повлияет на его работу.
В сообщении, опубликованном на сайте компании в пятницу, отмечается, что расследование показало отказ "южной" солнечной батареи на Eutelsat 5 West B, в результате чего спутник потерял примерно 55% своей мощности.
Тем не менее, оператор сообщил, что аппарат планируется ввести в эксплуатацию в январе, и ожидает, что он отработает положенный срок.
Космический аппарат Eutelsat 5 West B был изготовлен европейской компанией Airbus Defence and Space и американской Northrop Grumman в интересах спутникового оператора Eutelsat. Он должен был работать 15 лет на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35 тысяч 786 километров) в точке 5 градусов западной долготы и предоставлять услуги связи на территориях Франции, Италии и Алжира.