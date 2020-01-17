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Республика Саха (Якутия)
2020-01-17T16:37+0300
https://ria.ru/20200117/1563552570.html
Николаев: Якутия реализует 75% экспорта IT-услуг Дальнего Востока
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РИА Новости

Николаев: Якутия реализует 75% экспорта IT-услуг Дальнего Востока

16:37 17.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Республика Саха (Якутия) в настоящее время реализует 75% экспорта IT-услуг Дальнего Востока", говорится в сообщении пресс-центра Республики Саха в Москве со ссылкой на выступление главы республики Айсена Николаева на панельной дискуссии "Кооперация государства и бизнеса в цифровой гонке" Гайдаровского форума.
"Сегодня мы занимаем уже не лидирующее, а доминирующее положение на рынке IT-услуг на Дальнем Востоке. Якутия реализует 75% экспорта IT-услуг Дальнего Востока". Причем некоторые якутские компании выросли – они смогли масштабировать бизнес и получить мировые имена", - сказал он.
Сегодня Якутия является одним из самых прогрессивных регионов в сфере цифровизации и информационных технологий. Если до конца 2012 года в Якутии не было волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), то сейчас 85% населения региона имеют к ним доступ.
"Такую инфраструктуру оказалось возможным создать при эффективном взаимодействии государства и бизнеса, – отметил Николаев. – В конце декабря этого года у нас впервые появится оптоволоконная линия связи, расположенная за Полярным кругом с выходом на Северный Ледовитый океан в ближайшие годы. Ростелеком совместно с нашим муниципальный Оленекским районом строят порядка 500 километров ВОЛС. Это позволит подключить к линии постоянно наши алмазодобывающие компании. Большой интерес проявляют и нефтегазовые компании, которые занимаются разведкой ресурсов на этих территориях".
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Строительство ВОЛС дало возможность создать новую IT-индустрию в республике и успешно конкурировать на глобальном рынке. В декабре 2018 года в Якутске был открыт самый крупный на Дальнем Востоке IT-парк – его площадь 10 тысяч квадратных метров. Изначально его резидентами было 20 якутских IT-компаний, сегодня их уже 110.
Сейчас в IT-отрасли в Якутии работают примерно 1,5 тысячи человек. Количество занятых в этой отрасли планируется увеличить к 2024 году в несколько раз, до 10 тысяч. Сильным IT-направлением в Якутии является разработка компьютерных игр. Например, на всех устройствах Apple, продаваемых в США, сейчас предустановлены игры якутской компании - резидента IT-парка.
Николаев также отметил, что главная роль государства в развитии отрасли – подготовка кадров, создание инфраструктуры и предоставление налоговых льгот.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутияЭкономика
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