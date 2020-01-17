Патриарха попросили вразумить ныряющих в купель в "непристойном виде"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Трезвая Россия" обратилась к патриарху Кириллу с просьбой поручить всем региональным представителям разъяснить верующим, что участие в крещенских купаниях в "непристойном виде" недопустимо, об этом говорится в официальном письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Суть мудрого наставничества является важной составляющей Русской православной церкви. Приверженность к традициям и религиозным канонам является сутью и духом крещенских купаний. Многих из нас настораживает тот факт, что участие в данном процессе в ряде случаев имеет поверхностный характер", - говорится в письме за подписью федерального координатора проекта "Трезвая Россия" Яна Иванова.
У авторов письма, в частности, "вызывают диссонанс" фотографии и видеоролики "обнаженных девушек, ныряющих в купель ради красивых публикаций в сети Instagram".
"Прошу вас поручить всем вашим региональным представителям провести наставнические, информационно-разъяснительные работы о недопустимости принятия участия в таких светлых праздниках в обнаженном и непристойном виде", - говорится в письме.
Как пояснил РИА Новости руководитель "Трезвой России" Султан Хамзаев, вульгарность во время крещенских купаний не имеет ничего общего с верой. "Не в парандже, конечно, но и не голыми. Чтобы это было не шоу, а бережное отношение к религии", - отметил Хамзаев.