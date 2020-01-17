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"Аэрофлот" будет летать в Тегеран по утрам в целях безопасности
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РИА Новости

"Аэрофлот" будет летать в Тегеран по утрам в целях безопасности

16:31 17.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО, 17 янв — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" перенесла рейсы в Тегеран на утро для лучшей идентификации самолетов, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.
Издание РБК в понедельник написало, что МИД рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing, так как темнота увеличивает риск ошибки. Затем из данных онлайн-табло на сайте перевозчика стало известно, что время вылета ближайших рейсов из Москвы в Тегеран перенесено с вечера на утро, также было изменено и время вылета обратных рейсов.
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"В светлое время суток существует больше и лучше возможностей идентификации воздушного судна. Хотя это спорный вопрос. Это когда чистое небо, ясная погода и светит солнце. Если низкая облачность, таких возможностей меньше. Но, тем не менее, в светлое время суток мы считаем, что возможностей идентификации, определения больше и рисков меньше. Поэтому "Аэрофлот" и перенес свой слот на утренние часы", — сказал Нерадько.
Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
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Крушение украинского самолета в ИранеАэрофлотИранАлександр НерадькоВ мире
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