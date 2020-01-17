"Аэрофлот" будет летать в Тегеран по утрам в целях безопасности

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО, 17 янв — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" перенесла рейсы в Тегеран на утро для лучшей идентификации самолетов, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько

Издание РБК в понедельник написало, что МИД рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing, так как темнота увеличивает риск ошибки. Затем из данных онлайн-табло на сайте перевозчика стало известно, что время вылета ближайших рейсов из Москвы в Тегеран перенесено с вечера на утро, также было изменено и время вылета обратных рейсов.

"В светлое время суток существует больше и лучше возможностей идентификации воздушного судна. Хотя это спорный вопрос. Это когда чистое небо, ясная погода и светит солнце. Если низкая облачность, таких возможностей меньше. Но, тем не менее, в светлое время суток мы считаем, что возможностей идентификации, определения больше и рисков меньше. Поэтому "Аэрофлот" и перенес свой слот на утренние часы", — сказал Нерадько.

Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.