Глава Якутии поручил увеличивать расходы на развитие Арктики

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что поставил правительству задачу увеличивать расходы на развитие арктической части республики, в ближайшие годы туда будут направлены десятки миллиардов рублей.
Ранее Николаев отмечал, что главная задача - улучшить качество жизни в арктической зоне республики.
"У нас на период до 2024 года десятки миллиардов рублей пойдут целевым образом на решение вопросов по Арктике. При этом я поставил задачу правительству, чтобы при каких-то корректировках бюджета, при оптимизации тех или иных расходов, расходы по Арктике не сокращались, а только увеличивались", - сказал Николаев РИА Новости.
Территория якутской Арктики - это 1,6 миллиона квадратных километров. Согласно географическим границам Арктической зоны РФ, в нее входят 13 районов (улусов) Якутии.