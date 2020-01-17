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Республика Саха (Якутия)
2020-01-17T16:21+0300
https://ria.ru/20200117/1563551237.html
Глава Якутии поручил увеличивать расходы на развитие Арктики
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РИА Новости

Глава Якутии поручил увеличивать расходы на развитие Арктики

16:21 17.01.2020
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что поставил правительству задачу увеличивать расходы на развитие арктической части республики, в ближайшие годы туда будут направлены десятки миллиардов рублей.
Ранее Николаев отмечал, что главная задача - улучшить качество жизни в арктической зоне республики.
"У нас на период до 2024 года десятки миллиардов рублей пойдут целевым образом на решение вопросов по Арктике. При этом я поставил задачу правительству, чтобы при каких-то корректировках бюджета, при оптимизации тех или иных расходов, расходы по Арктике не сокращались, а только увеличивались", - сказал Николаев РИА Новости.
Территория якутской Арктики - это 1,6 миллиона квадратных километров. Согласно географическим границам Арктической зоны РФ, в нее входят 13 районов (улусов) Якутии.
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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