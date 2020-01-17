Глава Якутии поручил увеличивать расходы на развитие Арктики

"У нас на период до 2024 года десятки миллиардов рублей пойдут целевым образом на решение вопросов по Арктике. При этом я поставил задачу правительству, чтобы при каких-то корректировках бюджета, при оптимизации тех или иных расходов, расходы по Арктике не сокращались, а только увеличивались", - сказал Николаев РИА Новости.