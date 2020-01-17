В США убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни

"Совет решил помиловать обвиняемого на основании того, что у него не было судимости до совершения преступления. Кроме того, у него было только одно незначительное нарушение за более чем 30 лет в камере смертников и "явное желание присяжных" во время судебного разбирательства приговорить его к пожизненному заключению", — говорится в заявлении.