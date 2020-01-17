В США убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни

Медерса приговорили к высшей мере наказания в 1989 году за убийство сотрудника круглосуточного магазина во время ограбления.
По словам Барнарда, решение о замене смертной казни на пожизненное заключение было принято на основании всех фактов, связанных с делом, в том числе решения присяжных, вынесенного в 1987 году. Тогда они выступили за пожизненное заключение для обвиняемого, однако законы штата не предусматривали такого вида наказания.
"Совет решил помиловать обвиняемого на основании того, что у него не было судимости до совершения преступления. Кроме того, у него было только одно незначительное нарушение за более чем 30 лет в камере смертников и "явное желание присяжных" во время судебного разбирательства приговорить его к пожизненному заключению", — говорится в заявлении.
Отмечается, что Медерс должен был стать 53-м заключенным, казненным в штате Джорджия путем смертельной инъекции.
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