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В США убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни
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РИА Новости

В США убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни

16:19 17.01.2020 (обновлено: 18:28 17.01.2020)
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© AP Photo / Georgia Department of CorrectionsДжимми Медерс
Джимми Медерс
© AP Photo / Georgia Department of Corrections
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Жителя США Джимми Медерса помиловали за несколько часов до смертной казни, сообщает UPI со ссылкой на главу Совета по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Джорджия Терри Барнарда.
Медерса приговорили к высшей мере наказания в 1989 году за убийство сотрудника круглосуточного магазина во время ограбления.
По словам Барнарда, решение о замене смертной казни на пожизненное заключение было принято на основании всех фактов, связанных с делом, в том числе решения присяжных, вынесенного в 1987 году. Тогда они выступили за пожизненное заключение для обвиняемого, однако законы штата не предусматривали такого вида наказания.

"Совет решил помиловать обвиняемого на основании того, что у него не было судимости до совершения преступления. Кроме того, у него было только одно незначительное нарушение за более чем 30 лет в камере смертников и "явное желание присяжных" во время судебного разбирательства приговорить его к пожизненному заключению", — говорится в заявлении.

Отмечается, что Медерс должен был стать 53-м заключенным, казненным в штате Джорджия путем смертельной инъекции.
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