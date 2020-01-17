Группа по изменению Конституции будет обобщать предложения ежедневно

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сводная подгруппа, которая сформирована при рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, будет ежедневно обобщать поступающие предложения, говорится в сообщении сопредседателей группы Талии Хабриевой, Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова.
"Принято решение о формировании сводной подгруппы, которая будет обобщать поступающие предложения и работать в ежедневном режиме", - говорится в сообщении по итогам первого заседания группы.
На заседании в пятницу основное внимание было уделено текстовой проработке предложений, которые сформулировал президент в рамках послания Федеральному собранию.
Ещё раз было обозначено, что 1, 2, 9 главы Конституции останутся неизменными, отмечается в сообщении.