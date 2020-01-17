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Группа по изменению Конституции будет обобщать предложения ежедневно
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РИА Новости

Группа по изменению Конституции будет обобщать предложения ежедневно

16:17 17.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. 17 января 2020
Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. 17 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сводная подгруппа, которая сформирована при рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, будет ежедневно обобщать поступающие предложения, говорится в сообщении сопредседателей группы Талии Хабриевой, Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова.
"Принято решение о формировании сводной подгруппы, которая будет обобщать поступающие предложения и работать в ежедневном режиме", - говорится в сообщении по итогам первого заседания группы.
На заседании в пятницу основное внимание было уделено текстовой проработке предложений, которые сформулировал президент в рамках послания Федеральному собранию.
Ещё раз было обозначено, что 1, 2, 9 главы Конституции останутся неизменными, отмечается в сообщении.
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Революция сверху. Суть предложенных Путиным изменений в Конституцию
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