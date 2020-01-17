В Липецке возбудили уголовное дело по факту пропажи школьницы

"По данным следствия, 8 января 2020 года школьница покинула Центр помощи детям в городе Липецке, и в настоящее время ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, в связи с длительным отсутствием сведений о местонахождении девочки возбуждено дело об убийстве.
"С целью установления всех обстоятельств ухода подростка из госучреждения и её местонахождения проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Допрашиваются родственники девушки, коллектив центра помощи, устанавливается круг её общения", - информирует следствие.