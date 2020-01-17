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В Липецке возбудили уголовное дело по факту пропажи школьницы
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РИА Новости

В Липецке возбудили уголовное дело по факту пропажи школьницы

16:15 17.01.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве по факту безвестного исчезновения на прошлой неделе 15-летней школьницы в Липецке, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, 8 января 2020 года школьница покинула Центр помощи детям в городе Липецке, и в настоящее время ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, в связи с длительным отсутствием сведений о местонахождении девочки возбуждено дело об убийстве.
"С целью установления всех обстоятельств ухода подростка из госучреждения и её местонахождения проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Допрашиваются родственники девушки, коллектив центра помощи, устанавливается круг её общения", - информирует следствие.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФЛипецкРоссияПроисшествия
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