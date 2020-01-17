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Пресс-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П. Завального
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РИА Новости

Пресс-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П. Завального

16:12 17.01.2020
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24 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященная планам работы в весеннюю сессию и наиболее заметным решениям в сфере энергетического законодательства.
Каковы итоги 2019 года? Какие изменения в законодательстве, в том числе в области электроэнергетики и СПГ, наиболее ожидаемы в 2020 году? Какова позиция Комитета по предполагаемым новациям? Как могут повлиять российско-германские межпарламентские контакты на успешное завершение строительства газопровода "Северный поток-2"?

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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