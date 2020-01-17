Пресс-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П. Завального

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24 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященная планам работы в весеннюю сессию и наиболее заметным решениям в сфере энергетического законодательства.