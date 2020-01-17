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Китай открыл свой рынок для российской говядины
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РИА Новости

Китай открыл свой рынок для российской говядины

16:10 17.01.2020
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© Depositphotos / ElnarizМясоперерабатывающий завод
Мясоперерабатывающий завод
© Depositphotos / Elnariz
Мясоперерабатывающий завод. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Китай открыл свой рынок для поставок российской говядины, экспорт продукции с двух предприятий возможен с 17 января, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"Семнадцатого января 2020 года Главное таможенное управление Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) направило письмо о согласовании протокола между Россельхознадзором и ГТУ КНР в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, а также соответствующего сертификата", - говорится в сообщении.
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"Кроме того, китайской стороной были аттестованы для поставок в КНР два российских предприятия-производителя говядины. Поставки с этих предприятий возможны с 17 января 2020 года", - добавляет ведомство.
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РоссельхознадзорКитайРоссияЭкономика
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