Китай открыл свой рынок для российской говядины

"Семнадцатого января 2020 года Главное таможенное управление Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) направило письмо о согласовании протокола между Россельхознадзором и ГТУ КНР в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, а также соответствующего сертификата", - говорится в сообщении.