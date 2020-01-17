В районе самарского аэропорта разрешили отстреливать ворон и голубей

САМАРА, 17 янв – РИА Новости. Департамент охоты и рыболовства Департамент охоты и рыболовства Самарской области разрешил отстрел ворон и голубей в целях безопасности полетов в районе аэропорта "Курумоч" , соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

"Виды охотничьих ресурсов: ворона серая, голубь сизый… Способы регулирования: отстрел с подхода, из засады, с манком, в том числе с электронным, с собаками охотничьих пород и ловчими птицами (за исключением периода весенней охоты), уничтожение гнезд вороны серой", - говорится в документе.

В ведомстве уточнили, что соответствующий приказ был подготовлен "в целях содействия в обеспечении авиационной безопасности при организации полетов воздушных судов в районе международного аэропорта "Курумоч". В документе уточняется, что отстрел ворон и голубей будет разрешен с 15 января по 31 декабря 2020 года.