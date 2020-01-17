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Адвокаты по делу Шешеля подадут апеляцию в верховный суд Литвы
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РИА Новости

Адвокаты по делу Шешеля подадут апеляцию в верховный суд Литвы

16:07 17.01.2020 (обновлено: 16:24 17.01.2020)
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© РИА Новости / Надежда Кульбине / Перейти в фотобанкОдна из улиц "старого города" в Вильнюсе
Одна из улиц старого города в Вильнюсе
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Перейти в фотобанк
Одна из улиц "старого города" в Вильнюсе. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 17 янв - РИА Новости. Кассационная жалоба в Верховный суд Литвы по делу гражданина республики Романа Шешеля, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ, будет подана в течение трех месяцев, заявил РИА Новости адвокат Шешеля Арунас Марцинкявичюс.
В пятницу Апелляционный суд Вильнюса отклонил апелляцию защиты Шешеля.
Одна из улиц старого города в Вильнюсе
3 апреля 2019, 16:32
В Литве обвиняемого в "шпионаже" в пользу России приговорили к семи годам
"Мы обязательно оспорим это решение. У нас есть три месяца, чтобы подать кассационную жалобу в Верховный суд, и мы это обязательно сделаем", - сказал адвокат.
Он также отметил, что защита не согласна с обвинением, "поскольку оно основано на бездоказательной базе".
Суд в Литве приговорил к семи годам лишения свободы жителя Клайпеды Шешеля, обвиняемого в шпионаже в пользу России. По версии литовских правоохранителей, осужденный якобы передавал информацию о стратегических объектах Литвы, расположенных на территории Клайпедского государственного морского порта.
Зальцбург
8 ноября 2019, 18:37
Иностранные граждане, обвиненные в шпионаже в пользу РФ в 2016-2019 годах
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РоссияЛитваВ мире
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