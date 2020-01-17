Адвокаты по делу Шешеля подадут апеляцию в верховный суд Литвы

Одна из улиц "старого города" в Вильнюсе. Архивное фото

Одна из улиц "старого города" в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 17 янв - РИА Новости. Кассационная жалоба в Верховный суд Кассационная жалоба в Верховный суд Литвы по делу гражданина республики Романа Шешеля, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ, будет подана в течение трех месяцев, заявил РИА Новости адвокат Шешеля Арунас Марцинкявичюс.

В пятницу Апелляционный суд Вильнюса отклонил апелляцию защиты Шешеля.

"Мы обязательно оспорим это решение. У нас есть три месяца, чтобы подать кассационную жалобу в Верховный суд, и мы это обязательно сделаем", - сказал адвокат.

Он также отметил, что защита не согласна с обвинением, "поскольку оно основано на бездоказательной базе".