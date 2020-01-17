Адвокаты по делу Шешеля подадут апеляцию в верховный суд Литвы

ВИЛЬНЮС, 17 янв - РИА Новости. Кассационная жалоба в Верховный суд Литвы по делу гражданина республики Романа Шешеля, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ, будет подана в течение трех месяцев, заявил РИА Новости адвокат Шешеля Арунас Марцинкявичюс.
В пятницу Апелляционный суд Вильнюса отклонил апелляцию защиты Шешеля.
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"Мы обязательно оспорим это решение. У нас есть три месяца, чтобы подать кассационную жалобу в Верховный суд, и мы это обязательно сделаем", - сказал адвокат.
Он также отметил, что защита не согласна с обвинением, "поскольку оно основано на бездоказательной базе".
Суд в Литве приговорил к семи годам лишения свободы жителя Клайпеды Шешеля, обвиняемого в шпионаже в пользу России. По версии литовских правоохранителей, осужденный якобы передавал информацию о стратегических объектах Литвы, расположенных на территории Клайпедского государственного морского порта.
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