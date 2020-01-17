В Алеппо при ракетном обстреле со стороны террористов погиб человек

БЕЙРУТ, 17 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Террористы ракетами обстреляли жилой квартал города Террористы ракетами обстреляли жилой квартал города Алеппо , один человек погиб и двое получили ранения, рассказал РИА Новости сотрудник городской больницы.

"По предварительным данным, один человек погиб и двое ранены в результате ракетного обстрела террористов квартала в Алеппо", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника в службе безопасности, ракета, выпущенная боевиками, - "кустарного производства". "Террористы осуществили обстрел после пятничной молитвы, когда люди выходили из мечетей", - добавил он.

В четверг в результате ракетного обстрела кварталов Суккари и Хамдания погибли семь мирных граждан, 18 человек получили ранения. Обстрелу подвергся городской рынок овощей.

Сирийская армия в четверг заявляла, что террористы, засевшие на западе провинции Алеппо, регулярно обстреливают густонаселенные кварталы Алеппо, что привело к десяткам погибших, среди которых в большей степени женщины и дети.