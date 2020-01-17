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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-17T16:07+0300
https://ria.ru/20200117/1563549826.html
В Алеппо при ракетном обстреле со стороны террористов погиб человек
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РИА Новости

В Алеппо при ракетном обстреле со стороны террористов погиб человек

16:07 17.01.2020
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 17 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Террористы ракетами обстреляли жилой квартал города Алеппо, один человек погиб и двое получили ранения, рассказал РИА Новости сотрудник городской больницы.
"По предварительным данным, один человек погиб и двое ранены в результате ракетного обстрела террористов квартала в Алеппо", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника в службе безопасности, ракета, выпущенная боевиками, - "кустарного производства". "Террористы осуществили обстрел после пятничной молитвы, когда люди выходили из мечетей", - добавил он.
В четверг в результате ракетного обстрела кварталов Суккари и Хамдания погибли семь мирных граждан, 18 человек получили ранения. Обстрелу подвергся городской рынок овощей.
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С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо. Боевики несколько раз обстреляли эти коридоры. Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Идлиб с полуночи 12 января, однако в ночь на четверг операция сирийской армии возобновилась из-за нарушения боевиками перемирия.
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