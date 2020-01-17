В Алеппо при ракетном обстреле со стороны террористов погиб человек

БЕЙРУТ, 17 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Террористы ракетами обстреляли жилой квартал города Алеппо, один человек погиб и двое получили ранения, рассказал РИА Новости сотрудник городской больницы.
"По предварительным данным, один человек погиб и двое ранены в результате ракетного обстрела террористов квартала в Алеппо", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника в службе безопасности, ракета, выпущенная боевиками, - "кустарного производства". "Террористы осуществили обстрел после пятничной молитвы, когда люди выходили из мечетей", - добавил он.
В четверг в результате ракетного обстрела кварталов Суккари и Хамдания погибли семь мирных граждан, 18 человек получили ранения. Обстрелу подвергся городской рынок овощей.
Сирийская армия в четверг заявляла, что террористы, засевшие на западе провинции Алеппо, регулярно обстреливают густонаселенные кварталы Алеппо, что привело к десяткам погибших, среди которых в большей степени женщины и дети.
С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо. Боевики несколько раз обстреляли эти коридоры. Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Идлиб с полуночи 12 января, однако в ночь на четверг операция сирийской армии возобновилась из-за нарушения боевиками перемирия.