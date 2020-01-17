Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторами этого документа являются депутаты-единороссы Евгений Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев.
"На основании подпункта (б) пункта 6 статьи 112 регламента Государственной думы ... отзываем внесенный ... проект федерального закона № 883569-7 "О внесении изменений в федеральный закон "О политических партиях" (в части установления дополнительных ограничений)", - говорится в документе за подписью авторов.
Причина отзыва проекта не называется.
16 июля 2019, 14:12Госдума сняла с партий обязанность отчитываться о кандидатах в депутаты