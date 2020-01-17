Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

"На основании подпункта (б) пункта 6 статьи 112 регламента Государственной думы ... отзываем внесенный ... проект федерального закона № 883569-7 "О внесении изменений в федеральный закон "О политических партиях" (в части установления дополнительных ограничений)", - говорится в документе за подписью авторов.