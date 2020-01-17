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Власти Балеарских островов запретили прыжки с балкона в воду
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РИА Новости

Власти Балеарских островов запретили прыжки с балкона в воду

16:02 17.01.2020 (обновлено: 16:27 17.01.2020)
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CC BY 2.0 / Pixabay / lapping / Пляж Эс Тренк на острове Майорка, Испания
Пляж Эс Тренк на острове Майорка, Испания
CC BY 2.0 / Pixabay / lapping /
Пляж Эс Тренк на острове Майорка, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 17 янв – РИА Новости. Правительство Балеарских островов (Испания) ввело жесткие меры, направленные на борьбу с организаторами так называемых "пьяных вечеринок".
Меры коснуться главным образом пляжа Ареналь и курорта Магалуф на Майорке, а также курорта Сан-Антонио на Ибице, наиболее известных подобного рода развлечением среди молодежи.
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В частности, как следует из постановления правительства Балеарских островов, вводится запрет на рекламу алкоголя "в целях повышения употребления" в туристических местах, например бесплатные бары и "часы скидок". Магазины не смогут продавать спиртное с 21.30 до 08.00. Запрещается организовывать "экскурсии по барам", рекламировать вечеринки на яхтах и катерах. Суда, на которых организуют подобные праздники, не могут отплывать и причаливать в указанных трех районах островов. Выдача соответствующих новых лицензий владельцам судов приостановлена на 24 месяца.
Кроме того, на всей территории Балеар отныне запрещено прыгать в воду с балконов, отели обязаны выселять нарушителей.
Отелям, владельцам баров, магазинов и судов, которые не будут соблюдать указанные нормы, грозит штраф до 600 тысяч евро и закрытие на три года, туристам – до 60 тысяч евро.
Цель вводимых ограничений – "избежать проблем, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя в определенных местах Балеарских островов". "Речь идет о первой норме во всей Европе, которая ограничивает рекламу и продажу алкоголя в определенных туристических зонах", говорится в постановлении.
Закон вводится на пять лет.
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