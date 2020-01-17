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МИД Польши обвинил Россию в попытке "переврать историю"
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РИА Новости

МИД Польши обвинил Россию в попытке "переврать историю"

15:59 17.01.2020 (обновлено: 17:45 17.01.2020)
17951
© Фото : MFA of PolandЗдание МИД Польши
Здание МИД Польши
© Фото : MFA of Poland
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Попыткой "переврать историю" назвал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский публикацию Министерством обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы.
Отвечая на вопрос об отношении польских властей к публикации документов, он заявил, что это "очередная попытка перевирания истории".

"Семнадцатого января 1945 года Красная армия вошла в Варшаву, разрушенную после Варшавского восстания, когда Красная армия стояла и смотрела с другого берега Вислы, как Варшава уничтожается. Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат", — добавил Яблоньский.

Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале Минобороны к годовщине освобождения войсками Красной Армии столицы Польши Варшавы от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Раздел, среди прочего, содержит подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. В пятницу и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
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Обсудить 46
Сергей ЛавровМИД ПольшиПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Как можно переврать документы? Ляхи с глузду зьихалы. Документы это факты, они либо есть, либо нет. А Польша просто продвигает свою интерпретацию фактов. И 600 тысяч русских советских жизней в их интерпретации мало значат....
17 января, 16:32
ZNZlyden Nemets
8730003
У отечественных историков своя интерпретация. И она мне ближе. Аковцы и лондонские сидельцы просто хотели сами взять Варшаву и посадить там свое правительство. Это не удалось, несмотря на помощь красной армии вооружением и атакам на немцев. Вот и все. Самый наглядный факт: если Аковцы рассчитывали на помощь красной армии, почему они даже не попытались взять мосты, чтобы красноармейцы вошли в город? Нет, Аковцы взяли все, что угодно, кроме мостов.
17 января, 16:36
ZNZlyden Nemets
4911003
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Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
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