МИД Польши обвинил Россию в попытке "переврать историю"

"Семнадцатого января 1945 года Красная армия вошла в Варшаву, разрушенную после Варшавского восстания, когда Красная армия стояла и смотрела с другого берега Вислы, как Варшава уничтожается. Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат", — добавил Яблоньский.