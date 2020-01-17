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Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
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РИА Новости

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

15:50 17.01.2020 (обновлено: 16:28 17.01.2020)
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© Фото : аккаунт Ксении Пунтус в InstagramКсения Пунтус
Ксения Пунтус
© Фото : аккаунт Ксении Пунтус в Instagram
Ксения Пунтус. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Она также опровергла слухи о том, что к случившемуся мог быть причастен внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
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"Спешу вас огорчить, писатели, фантасты, что запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и т. д., и т. п.), ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму. <...> Также речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес. Андрей — чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами", — написала Пунтус в Instagram.
По ее словам, весь инцидент — нелепая случайность, которая станет ей уроком. "Искренне надеюсь, что мой случай сможет послужить наглядным уроком о самом важном — здоровье человеческом как первооснове всей нашей жизни", — заключила модель.
О том, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы, стало известно 11 января. Как писали СМИ, перед этим она отдыхала в одном из баров вместе с Баковым.
Девушку нашел на тротуаре дворник. Ее доставили в Боткинскую больницу, некоторое время она находилась в реанимации, а затем ее перевели в отделение травматологии. По словам агента модели, самочувствие Пунтус улучшилось, она готовится к операции.
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Ксения ПунтусРоссияПроисшествия
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