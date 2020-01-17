Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Модель Модель Ксения Пунтус , получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".

Она также опровергла слухи о том, что к случившемуся мог быть причастен внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.

"Спешу вас огорчить, писатели, фантасты, что запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и т. д., и т. п.), ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму. <...> Также речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес. Андрей — чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами", — написала Пунтус в Instagram

По ее словам, весь инцидент — нелепая случайность, которая станет ей уроком. "Искренне надеюсь, что мой случай сможет послужить наглядным уроком о самом важном — здоровье человеческом как первооснове всей нашей жизни", — заключила модель.

О том, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы, стало известно 11 января. Как писали СМИ, перед этим она отдыхала в одном из баров вместе с Баковым.