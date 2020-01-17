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Суд в Анкаре назначил следующее заседание по делу об убийстве Карлова
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РИА Новости

Суд в Анкаре назначил следующее заседание по делу об убийстве Карлова

15:43 17.01.2020 (обновлено: 15:44 17.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПохороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве
Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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АНКАРА, 17 янв - РИА Новости, Алёна Палажченко. Суд Анкары, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, сохранил меру пресечения для всех обвиняемых и назначил следующее заседание на 3 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На заседании в пятницу обвиняемые в очередной раз потребовали своего освобождения, заявив об отсутствии каких-либо доказательств их причастности к убийству российского дипломата. Их адвокаты выразили свое возмущение затягиванием процесса, который продолжается более года, и длительным содержанием под стражей обвиняемых в отсутствие каких-либо доказательств их связи с убийством Карлова. Однако судья Хикмет Эрдоган отклонил все ходатайства и оставил без изменения меру пресечения для всех обвиняемых.
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Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
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Убийство российского посла в АнкареАндрей КарловАнкара (провинция)ТурцияАнкараВ мире
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