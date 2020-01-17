Суд в Анкаре назначил следующее заседание по делу об убийстве Карлова

На заседании в пятницу обвиняемые в очередной раз потребовали своего освобождения, заявив об отсутствии каких-либо доказательств их причастности к убийству российского дипломата. Их адвокаты выразили свое возмущение затягиванием процесса, который продолжается более года, и длительным содержанием под стражей обвиняемых в отсутствие каких-либо доказательств их связи с убийством Карлова. Однако судья Хикмет Эрдоган отклонил все ходатайства и оставил без изменения меру пресечения для всех обвиняемых.