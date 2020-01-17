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Религия и мировоззрение
2020-01-17T15:44+0300
https://ria.ru/20200117/1563548500.html
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
https://cdn21.img.ria.ru/images/155935/86/1559358646_0:0:3222:1812_1036x0_80_0_0_87ad95aad409c9a8a1a2ad771cffdd82.jpg
РИА Новости

Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

15:41 17.01.2020 (обновлено: 15:44 17.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала требование православного общественного движения "Сорок сороков" лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России из-за шуток в эфире Первого канала.
Она отметила, что подобные "угрозы" недопустимы и вредят российской государственности. По словам Поклонской, активисты проявляют нетерпимость и считают, будто имеют право решать, "кто может быть русским, а кто — нет".

"Знаете, что такое российское гражданство? Наверное, не все понимают, что за право называться русским надо жизнью рисковать", — написала она в Telegram.

Как заявила депутат, она знакома с шутками телеведущего и считает его профессионалом. Поклонская добавила, что не смотрела "спорный выпуск" "Вечернего Урганта", который раскритиковали в движении "Сорок сороков". При этом, по ее мнению, нельзя выгонять человека из страны за какие-либо высказывания.
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Поклонская рассказала о случае, когда сотрудника крымской прокуратуры лишили российского паспорта из-за "неправильного" предостережения. Чтобы восстановить справедливость, ему понадобилось два года судов, подчеркнула она.
"Конечно, я не Иван Ургант — шутить так не умею. Но история с "запретами" и "угрозами" уже перестает быть томной", — заключила депутат.
Ранее активисты движения "Сорок сороков" опубликовали на сайте CitizenGo петицию с требованием лишить Урганта гражданства из-за шутки, прозвучавшей в эфире 7 января. Телеведущий заметил, что православное Рождество совпадает с днем рождения американского актера Николаса Кейджа. Он показал шуточный коллаж, где артист был изображен в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.
Авторы петиции увидели в программе "Вечернего Урганта" оскорбление чувств верующих и потребовали снять выпуск с эфира. Они также предложили закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство.
Владимир Познер
Вчера, 01:21Религия и мировоззрение
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
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Религия и мировоззрениеTelegram (приложение)Николас КейджНикита МихалковПервый канал (телеканал)Стивен СпилбергРоссияНаталья ПоклонскаяГосдума РФИван УргантОбщество
Популярные комментарии
У Урганта вовсе не какие ни шутки, а просто высокомерные издевательства и обычное унижение людей. Если бы кто его послушал многие его высказывания, и подумал бы могут ли они быть издевательством и унижением, то определенно пришел бы к выводу, что да, так оно и есть.
17 января, 16:20
Борис Ильбек
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"...проявляют нетерпимость и считают, будто имеют право решать, кто может быть русским, а кто — нет...". А он разве русский? 0_0
17 января, 15:44
SAShatal Admina
891600228
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