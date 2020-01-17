Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

Наталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала требование православного общественного движения "Сорок сороков" лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России из-за шуток в эфире Первого канала.

Она отметила, что подобные "угрозы" недопустимы и вредят российской государственности. По словам Поклонской, активисты проявляют нетерпимость и считают, будто имеют право решать, "кто может быть русским, а кто — нет".

"Знаете, что такое российское гражданство? Наверное, не все понимают, что за право называться русским надо жизнью рисковать", — написала она в Telegram .

Как заявила депутат, она знакома с шутками телеведущего и считает его профессионалом. Поклонская добавила, что не смотрела "спорный выпуск" "Вечернего Урганта", который раскритиковали в движении "Сорок сороков". При этом, по ее мнению, нельзя выгонять человека из страны за какие-либо высказывания.

Поклонская рассказала о случае, когда сотрудника крымской прокуратуры лишили российского паспорта из-за "неправильного" предостережения. Чтобы восстановить справедливость, ему понадобилось два года судов, подчеркнула она.

"Конечно, я не Иван Ургант — шутить так не умею. Но история с "запретами" и "угрозами" уже перестает быть томной", — заключила депутат.

Ранее активисты движения "Сорок сороков" опубликовали на сайте CitizenGo петицию с требованием лишить Урганта гражданства из-за шутки, прозвучавшей в эфире 7 января. Телеведущий заметил, что православное Рождество совпадает с днем рождения американского актера Николаса Кейджа. Он показал шуточный коллаж, где артист был изображен в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.