"Гоголь-центр" покажет премьеру спектакля "Петровы в гриппе" в Москве

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Премьера спектакля "Петровы в гриппе" состоится 17 января в московском "Гоголь-центре", сообщает пресс-служба театра.

Спектакль поставлен режиссером Антоном Федоровым по роману Алексея Сальникова. Автор инсценировки для театра – Кирилл Серебренников. Роман впервые был опубликован в 2016 году и стал лауреатом и финалистом премий "Нос", "Большая книга" и "Национальный бестселлер".

Семен Штейнберг в спектакле "Петровы в гриппе" театра "Гоголь-центр" Семен Штейнберг в спектакле "Петровы в гриппе" театра "Гоголь-центр"

"Петровы в гриппе и вокруг него" - это очень нестандартная история про очень стандартную семью. Петров – автослесарь, Петрова - библиотекарь, их сын – школьник, живут в Екатеринбурге. Ситуацию меняет грипп, подкосивший всю семью: в гриппозном бреду реальность оказывается вовсе не такой, какой ее привыкли видеть сами Петровы и окружающие их люди.

Эту историю о неосознанном погружении в подсознательное ставит режиссер Федоров, превращая сцену в многоуровневое пространство, где действительность смешивается с галлюцинациями, прошлое с настоящим и будущим, повседневность оборачивается фантасмагорией.

"Мы пытаемся зафиксировать на сцене неосознанное пространство, хаос, в котором каждый момент жизни ежесекундно становится прошлым. Это сложно осознать и тем более принять… Поэтому герои боятся и прячутся в троллейбусе, библиотеке, ремонтной яме и так далее, вписывая себя в некую законченную систему, являясь при этом чем-то гораздо большим", - сказал режиссер накануне премьеры.

По словам Федорова, "возможно, в жизни Петровых имеется огромный смысл, но как оказалось, они просто не способны осознать его, как нечто относящееся к поиску человеческого счастья".

"И это неудивительно, ведь мы рождается в пространство, где на все вопросы уже даны ответы и поэтому нам сложно сформулировать для себя эти вопросы заново", - считает режиссер.

В спектакле заняты артисты: Семен Штейнберг, Роза Хайруллина, Михаил Тройник, Евгений Харитонов, Мария Поезжаева и другие.