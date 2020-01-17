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2020-01-17T15:38+0300
https://ria.ru/20200117/1563548275.html
Источник рассказал о состоянии режиссера Соловьева
https://cdn24.img.ria.ru/images/156339/28/1563392818_0:31:3072:1758_1036x0_80_0_0_bb058deca0b669af293ee2043456470a.jpg
РИА Новости

Источник рассказал о состоянии режиссера Соловьева

15:38 17.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Сергей Соловьев
Режиссер Сергей Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Режиссер Сергей Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Режиссер Сергей Соловьев чувствует себя нормально, но пока находится в больнице, сообщил РИА Новости источник из его окружения.
Ранее во вторник собеседник агентства сообщил, что Соловьева госпитализировали, но не привел никаких подробностей.
"Сергей Александрович пока еще остается в больнице, но с ним все в порядке, у него хорошие врачи", - сказал он.
Соловьев – режиссер культового советского фильма "Асса", от также снял такие картины, как "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и другие.
Кинорежиссер Сергей Соловьев во время интервью журналистам
23 сентября 2011, 14:50Культура
Сергей Соловьев: я удивляюсь, но я привыкСергей Соловьев умудряется жить врозь со всей киносистемой — что советской, что российской: на его фильмы стоят очереди, но идут они по двум-трем адресам; сам мэтр тем временем затевает новые проекты. В интервью РИА Новости он рассказал про шпаргалки Абдулова, белый плащ Ленина, несостоявшийся эпос о Большом театре, длинные деньги и пену дней.
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Сергей Соловьев (режиссер)МоскваОбщество
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