Источник рассказал о состоянии режиссера Соловьева

Сергей Соловьев: я удивляюсь, но я привык Сергей Соловьев умудряется жить врозь со всей киносистемой — что советской, что российской: на его фильмы стоят очереди, но идут они по двум-трем адресам; сам мэтр тем временем затевает новые проекты. В интервью РИА Новости он рассказал про шпаргалки Абдулова, белый плащ Ленина, несостоявшийся эпос о Большом театре, длинные деньги и пену дней.