Источник рассказал о состоянии режиссера Соловьева

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Режиссер Сергей Соловьев чувствует себя нормально, но пока находится в больнице, сообщил РИА Новости источник из его окружения.
Ранее во вторник собеседник агентства сообщил, что Соловьева госпитализировали, но не привел никаких подробностей.
"Сергей Александрович пока еще остается в больнице, но с ним все в порядке, у него хорошие врачи", - сказал он.
Соловьев – режиссер культового советского фильма "Асса", от также снял такие картины, как "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и другие.
23 сентября 2011, 14:50КультураСергей Соловьев: я удивляюсь, но я привыкСергей Соловьев умудряется жить врозь со всей киносистемой — что советской, что российской: на его фильмы стоят очереди, но идут они по двум-трем адресам; сам мэтр тем временем затевает новые проекты. В интервью РИА Новости он рассказал про шпаргалки Абдулова, белый плащ Ленина, несостоявшийся эпос о Большом театре, длинные деньги и пену дней.