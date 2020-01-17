Маршал Хафтар написал письмо Путину

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога", — говорится в послании.
В Кремле также сообщили, что ситуация в Ливии стала главной темой телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и Владимира Путина. Два лидера обсудили подготовку к Международной конференции по урегулированию ливийского кризиса, которая должна пройти 19 января в Берлине.
На мероприятие пригласили представителей ООН, ЕС, России, США, Турции, Египта и других стран. Премьер-министр правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж и Хафтар подтвердили, что приедут в Берлин.
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Предполагается, что все стороны обменяются мнениями, в том числе по вопросам прекращения боевых действий и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН.
В пресс-службе Кремля анонсировали участие российского президента в конференции.
Переговоры по Ливии
В Ливии после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, власти этой части страны сотрудничают с ЛНА Хафтара. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС Сарраджа.
На минувшей неделе президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00:00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров.
Хафтар поприветствовал эту инициативу, но заявил о продолжении наступления на Триполи.
В свою очередь, Саррадж также поприветствовал предложение о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
В понедельник в Москве прошли переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон. Обсуждение продолжалось шесть часов, но соглашение о перемирии так и не удалось подписать.
Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение, делегация ПНС подписала его, после чего отправилась в Стамбул.