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Маршал Хафтар написал письмо Путину
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РИА Новости

Маршал Хафтар написал письмо Путину

15:38 17.01.2020 (обновлено: 18:12 17.01.2020)
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога", — говорится в послании.

В Кремле также сообщили, что ситуация в Ливии стала главной темой телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и Владимира Путина. Два лидера обсудили подготовку к Международной конференции по урегулированию ливийского кризиса, которая должна пройти 19 января в Берлине.
На мероприятие пригласили представителей ООН, ЕС, России, США, Турции, Египта и других стран. Премьер-министр правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж и Хафтар подтвердили, что приедут в Берлин.
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Вчера, 15:44
Халифа Хафтар назвал себя пацифистом
Предполагается, что все стороны обменяются мнениями, в том числе по вопросам прекращения боевых действий и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН.
В пресс-службе Кремля анонсировали участие российского президента в конференции.

Переговоры по Ливии

В Ливии после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, власти этой части страны сотрудничают с ЛНА Хафтара. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС Сарраджа.
На минувшей неделе президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00:00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Вчера, 11:36
Лавров: Саррадж и Хафтар не хотят быть в одной комнате друг с другом
Хафтар поприветствовал эту инициативу, но заявил о продолжении наступления на Триполи.
В свою очередь, Саррадж также поприветствовал предложение о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
В понедельник в Москве прошли переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон. Обсуждение продолжалось шесть часов, но соглашение о перемирии так и не удалось подписать.
Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение, делегация ПНС подписала его, после чего отправилась в Стамбул.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:07
Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине
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Обсудить 23
Халифа ХафтарВладимир ПутинЛивияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Все понимают, что без посредничества и содействия России, не будет мира нигде.
17 января, 18:18
Пашик Манукыан
5870006
Я,как российский пенсионер,у которого нет денег на покупку самого необходимого,рад за успехи Путина в Ливии.
17 января, 20:09
Жан Чери
18611036
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