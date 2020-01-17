Маршал Хафтар написал письмо Путину

"Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога", — говорится в послании.

В Кремле также сообщили, что ситуация в Ливии стала главной темой телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и Владимира Путина. Два лидера обсудили подготовку к Международной конференции по урегулированию ливийского кризиса, которая должна пройти 19 января в Берлине.

На мероприятие пригласили представителей ООН, ЕС, России, США, Турции, Египта и других стран. Премьер-министр правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж и Хафтар подтвердили, что приедут в Берлин.

Предполагается, что все стороны обменяются мнениями, в том числе по вопросам прекращения боевых действий и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН.

В пресс-службе Кремля анонсировали участие российского президента в конференции.

Переговоры по Ливии

В Ливии после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, власти этой части страны сотрудничают с ЛНА Хафтара. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС Сарраджа.

На минувшей неделе президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00:00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров.

Хафтар поприветствовал эту инициативу, но заявил о продолжении наступления на Триполи.

В свою очередь, Саррадж также поприветствовал предложение о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.

В понедельник в Москве прошли переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон. Обсуждение продолжалось шесть часов, но соглашение о перемирии так и не удалось подписать.