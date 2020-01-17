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Урганту пригрозили уголовным делом
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РИА Новости

Урганту пригрозили уголовным делом

15:36 17.01.2020 (обновлено: 15:43 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе прокомментировал требование общественников лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Петицию с таким требованием опубликовали активисты православного общественного движения "Сорок сороков". Поводом для лишения Урганта российского гражданства они считают шутки и "глумление над христианскими традициями" в его передаче.
Адвокат назвал эти призывы популистскими и отметил, что для лишения Урганта гражданства нет оснований.

"А то, что Ургант наговорил себе на статью 148 УК, для меня очевидно. Вместо петиций о лишении Урганта гражданства более разумным было бы подать заявление о возбуждении уголовного дела", — написал Горгадзе в твиттере.

Статья 148 Уголовного кодекса предусматривает наказания за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
Владимир Познер
Вчера, 01:21Религия и мировоззрение
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
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Новости - Религия и мировоззрениеШота ГоргадзеИван УргантОбщество
Популярные комментарии
Активисты православного общественного движения "Сорок сороков" вообще правильно понимают статью ук рф. 148?? Пусть они вспомнят про эту статью, когда будут осуждать другие ... религиозные культы) Ну там разных "свидетелей.. " и тд.
17 января, 15:46
llamborghinia06
67101119
активисты "СС" в курсе что РФ светское государство? и существование самой организации разве не 148-я?
17 января, 15:46
Эркин Хафизов
64100014
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