Урганту пригрозили уголовным делом

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе прокомментировал требование общественников лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Петицию с таким требованием опубликовали активисты православного общественного движения "Сорок сороков". Поводом для лишения Урганта российского гражданства они считают шутки и "глумление над христианскими традициями" в его передаче.
Адвокат назвал эти призывы популистскими и отметил, что для лишения Урганта гражданства нет оснований.
"А то, что Ургант наговорил себе на статью 148 УК, для меня очевидно. Вместо петиций о лишении Урганта гражданства более разумным было бы подать заявление о возбуждении уголовного дела", — написал Горгадзе в твиттере.
Статья 148 Уголовного кодекса предусматривает наказания за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.