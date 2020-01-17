Круглый стол по итогам Берлинской конференции по Ливии

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21 января в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол по итогам Международной конференции в Берлине по урегулированию в Ливии.