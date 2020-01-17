Круглый стол по итогам Берлинской конференции по Ливии

Участники:
- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полночный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН;
- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;
- старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ.
Международная конференция в Берлине по урегулированию в Ливии пройдет 19–20 января.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически потеряла статус единого государства. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара. В ходе мероприятия состоится обмен мнениями по поводу результатов конференции по ливийскому урегулированию. Участники обсуждения поделятся своим прогнозом развития ситуации в Ливии и вокруг нее.
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- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полночный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН;
- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;
- старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ.
Международная конференция в Берлине по урегулированию в Ливии пройдет 19–20 января.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически потеряла статус единого государства. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара. В ходе мероприятия состоится обмен мнениями по поводу результатов конференции по ливийскому урегулированию. Участники обсуждения поделятся своим прогнозом развития ситуации в Ливии и вокруг нее.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/