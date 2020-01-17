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Круглый стол по итогам Берлинской конференции по Ливии
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РИА Новости

Круглый стол по итогам Берлинской конференции по Ливии

15:35 17.01.2020
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21 января в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол по итогам Международной конференции в Берлине по урегулированию в Ливии.
Участники:
- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полночный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН;
- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;
- старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ.

Международная конференция в Берлине по урегулированию в Ливии пройдет 19–20 января.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически потеряла статус единого государства. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара. В ходе мероприятия состоится обмен мнениями по поводу результатов конференции по ливийскому урегулированию. Участники обсуждения поделятся своим прогнозом развития ситуации в Ливии и вокруг нее.

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