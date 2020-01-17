МИД ДНР назвал заявление Киева о подгруппе по границе с Россией ложью

ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова назвала ложью заявление Киева о предложении в ходе переговоров по Донбассу в Минске создать подгруппу по вопросам границы с РФ

Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое прошло в четверг в Минске, Киев предложил создать дополнительную подгруппу по вопросам границы с РФ.

"Вчерашнее заявление представителей Украины о якобы выдвинутом ими в Минске предложении создать подгруппу по вопросам границы – это откровенная ложь, при нас ничего подобного украинской стороной не озвучивалось. Такие крайне недобросовестные методы нынешних переговорщиков от Киева очень напоминают политику (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко, которую украинская делегация в Минске продвигала несколько лет: попытаться извратить логику комплекса мер, не сделав ничего для предоставления Донбассу особого статуса, и при этом получить контроль над границей", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.