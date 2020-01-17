МИД ДНР назвал заявление Киева о подгруппе по границе с Россией ложью

ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова назвала ложью заявление Киева о предложении в ходе переговоров по Донбассу в Минске создать подгруппу по вопросам границы с РФ.
Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое прошло в четверг в Минске, Киев предложил создать дополнительную подгруппу по вопросам границы с РФ.
"Вчерашнее заявление представителей Украины о якобы выдвинутом ими в Минске предложении создать подгруппу по вопросам границы – это откровенная ложь, при нас ничего подобного украинской стороной не озвучивалось. Такие крайне недобросовестные методы нынешних переговорщиков от Киева очень напоминают политику (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко, которую украинская делегация в Минске продвигала несколько лет: попытаться извратить логику комплекса мер, не сделав ничего для предоставления Донбассу особого статуса, и при этом получить контроль над границей", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.