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МИД ДНР назвал заявление Киева о подгруппе по границе с Россией ложью
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РИА Новости

МИД ДНР назвал заявление Киева о подгруппе по границе с Россией ложью

15:34 17.01.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова назвала ложью заявление Киева о предложении в ходе переговоров по Донбассу в Минске создать подгруппу по вопросам границы с РФ.
Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое прошло в четверг в Минске, Киев предложил создать дополнительную подгруппу по вопросам границы с РФ.
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"Вчерашнее заявление представителей Украины о якобы выдвинутом ими в Минске предложении создать подгруппу по вопросам границы – это откровенная ложь, при нас ничего подобного украинской стороной не озвучивалось. Такие крайне недобросовестные методы нынешних переговорщиков от Киева очень напоминают политику (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко, которую украинская делегация в Минске продвигала несколько лет: попытаться извратить логику комплекса мер, не сделав ничего для предоставления Донбассу особого статуса, и при этом получить контроль над границей", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДарья ОлиферМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаУкраинаВ мире
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