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Суд приговорил экс-замглавы Элисты к двум годам колонии за взятку
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РИА Новости

Суд приговорил экс-замглавы Элисты к двум годам колонии за взятку

15:33 17.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Верховный суд Калмыкии в пятницу приговорил к двум годам лишения свободы бывшего заместителя главы администрации Элисты Бадму Манджиева за взятку, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Калмыкии.
По информации ведомства, с ноября 2018 года по июль 2019 года чиновник получил на свою банковскую карту и карту дочери 320 тысяч рублей за продление срока разрешения на строительство теплосетей в Элисте и ускорение оформления права пользования земельными участками.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Получение взятки". В начале декабря прошлого года Элистинский городской суд приговорил Манджиева к штрафу в размере 1,7 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе и в органах местного самоуправления на 5 лет.
Не согласившись с мягким наказанием, прокурор республики решение суда обжаловал. "Сегодня Верховный суд Калмыкии определил ему наказание в виде двух лет исправительной колонии общего режима", - сказал представитель ведомства.
Приговор вступил в законную силу.
Виктор Половников
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КалмыкияЭлистаПроисшествия
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