Суд приговорил экс-замглавы Элисты к двум годам колонии за взятку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Верховный суд Верховный суд Калмыкии в пятницу приговорил к двум годам лишения свободы бывшего заместителя главы администрации Элисты Бадму Манджиева за взятку, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Калмыкии.

По информации ведомства, с ноября 2018 года по июль 2019 года чиновник получил на свою банковскую карту и карту дочери 320 тысяч рублей за продление срока разрешения на строительство теплосетей в Элисте и ускорение оформления права пользования земельными участками.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Получение взятки". В начале декабря прошлого года Элистинский городской суд приговорил Манджиева к штрафу в размере 1,7 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе и в органах местного самоуправления на 5 лет.

Не согласившись с мягким наказанием, прокурор республики решение суда обжаловал. "Сегодня Верховный суд Калмыкии определил ему наказание в виде двух лет исправительной колонии общего режима", - сказал представитель ведомства.