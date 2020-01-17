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РИА Наука
2020-01-17T15:28+0300
https://ria.ru/20200117/1563547767.html
Новый робот "Роскосмоса" займется опасными работами на борту МКС
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РИА Новости

Новый робот "Роскосмоса" займется опасными работами на борту МКС

15:28 17.01.2020
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Следующий российский антропоморфный робот-космонавт, который придет на смену "Федору", будет выполнять на борту МКС вместо экипажа опасные работы, говорится в материалах, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.
"На втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ для повышения эффективности выполнения программы научно-прикладных исследований", - говорится в отчете по итогам полета вернувшейся в октябре 2019 года экспедиции, которая тестировала на МКС робота "Федора".
Для следующего полета на МКС антропоморфный робот типа "Федора" будет доработан. Он отправится на МКС на новом пилотируемом космическом корабле "Орел", который сейчас разрабатывается в России.
Российский робот "Федор" отправился на околоземную орбиту 22 августа 2019 года на корабле "Союз МС-14". Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта. Сообщалось, что после возвращения на Землю робот больше никуда не полетит. Вместо него будет создан новый робот. СМИ сообщали, что он может получить имя "Артем".
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РИА НаукаРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)КосмосМеждународная космическая станция (МКС)Роскосмос
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