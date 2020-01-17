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Хафтар подтвердил, что готов посетить Россию для диалога по Ливии
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РИА Новости

Хафтар подтвердил, что готов посетить Россию для диалога по Ливии

15:28 17.01.2020 (обновлено: 15:34 17.01.2020)
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© REUTERS / Philippe WojazerВерховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
© REUTERS / Philippe Wojazer
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар в письме президенту России Владимиру Путину подтвердил, что готов принять приглашение посетить РФ для продолжения диалога по Ливии.
Текст соответствующего письма приводит пресс-служба Кремля.
"Благодарю вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога. Примите от нас глубокую признательность и уважение", - говорится в тексте письма.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Берлинская конференция по Ливии пройдет 19 января после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
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