В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения силовиков

ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Тяжелое вооружение украинских силовиков и колонна машин с боеприпасами прибыли в район подконтрольного Киеву Северодонецка в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"В районе населенного пункта Северодонецк выявлено прибытие колонны противника в составе двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и восьми грузовых автомобилей с боеприпасами", - сказал он журналистам.
По данным Народной милиции, также украинские силовики подвели в подконтрольное Киеву Новотошковское артиллерийскую батарею гаубиц Д-20 калибром 152 миллиметра, в Малиново – три самоходных артустановки "Гвоздика" калибром 122 миллиметра и два танка, в Макарово - одну гаубицу Д-30.
"Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ", - сказал Осадчий.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.