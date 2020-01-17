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В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения силовиков

15:20 17.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Тяжелое вооружение украинских силовиков и колонна машин с боеприпасами прибыли в район подконтрольного Киеву Северодонецка в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"В районе населенного пункта Северодонецк выявлено прибытие колонны противника в составе двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и восьми грузовых автомобилей с боеприпасами", - сказал он журналистам.
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По данным Народной милиции, также украинские силовики подвели в подконтрольное Киеву Новотошковское артиллерийскую батарею гаубиц Д-20 калибром 152 миллиметра, в Малиново – три самоходных артустановки "Гвоздика" калибром 122 миллиметра и два танка, в Макарово - одну гаубицу Д-30.
"Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ", - сказал Осадчий.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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