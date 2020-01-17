В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения силовиков

ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Тяжелое вооружение украинских силовиков и колонна машин с боеприпасами прибыли в район подконтрольного Киеву Северодонецка в Тяжелое вооружение украинских силовиков и колонна машин с боеприпасами прибыли в район подконтрольного Киеву Северодонецка в Донбассе , заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий

"В районе населенного пункта Северодонецк выявлено прибытие колонны противника в составе двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и восьми грузовых автомобилей с боеприпасами", - сказал он журналистам.

По данным Народной милиции, также украинские силовики подвели в подконтрольное Киеву Новотошковское артиллерийскую батарею гаубиц Д-20 калибром 152 миллиметра, в Малиново – три самоходных артустановки "Гвоздика" калибром 122 миллиметра и два танка, в Макарово - одну гаубицу Д-30.

"Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ", - сказал Осадчий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.