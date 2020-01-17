В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении

ЕРЕВАН, 17 янв – РИА Новости. Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.
"В одной из квартир на улице Паруйра Севака обнаружено тело Кутояна с огнестрельным ранением. По поручению руководителя СК Айка Григоряна на место происшествия прибудет замглавы СК, начальник управления по расследованию особо важных дел Артур Меликян", - написала Арутюнян на своей странице в Facebook.
По ее словам, на месте работает следственная группа.
Кутоян возглавлял СНБ с 2016 по 2018 годы.