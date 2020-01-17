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В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении
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РИА Новости

В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении

15:18 17.01.2020 (обновлено: 15:25 17.01.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники полиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 янв – РИА Новости. Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.

"В одной из квартир на улице Паруйра Севака обнаружено тело Кутояна с огнестрельным ранением. По поручению руководителя СК Айка Григоряна на место происшествия прибудет замглавы СК, начальник управления по расследованию особо важных дел Артур Меликян", - написала Арутюнян на своей странице в Facebook.

По ее словам, на месте работает следственная группа.
Кутоян возглавлял СНБ с 2016 по 2018 годы.
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Следственный комитет РФЕреванАрменияВ мире
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