Под Вологдой забежавшая в школу собака покусала шестерых учеников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Собака бойцовской породы забежала в школу в городе Вытегра в Вологодской области и покусала шестерых учеников, ведется проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовской породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов. По данному факту прокуратурой Вытегорского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка, в том числе действиям администрации образовательного учебного заведения, не обеспечившей безопасность нахождения детей в школе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, собака принадлежит местной жительнице. Животное вывел из здания школы сын владелицы собаки.
Всем пострадавшим детям оказали медицинскую помощь.
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