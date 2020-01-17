Под Вологдой забежавшая в школу собака покусала шестерых учеников

"В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовской породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов. По данному факту прокуратурой Вытегорского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка, в том числе действиям администрации образовательного учебного заведения, не обеспечившей безопасность нахождения детей в школе", - говорится в сообщении.