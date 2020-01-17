Иеромонах разъяснил смысл народной традиции купаний в проруби

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Погружение в иордань на Крещение не имеет духовного смысла, если человек не ходит в храм, и может даже навредить, заявил РИА Новости практикующий врач скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков).

19 января Русская церковь отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В Крещенский сочельник - 18 января – в храмах совершают чин освящения воды. Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях – люди троекратно погружаются в воду.

"Благодать Божия не действует автоматом: просто оттого, что ты окунулся в крещенскую купель, ты святым не станешь. Нет никакого смысла погружаться в воду, если ты не идешь на службу. Надо сначала жить духовной жизнь, исповедоваться, причащаться, молиться, и тогда крещенское купание будет приложением к этому", - сказал РИА Новости иеромонах Феодорит.

Он советует утром в сочельник (18 января) сходить на службу, где проведут первое освящение воды. Потом отдохнуть и перекусить, вечером опять пойти на службу, "ну а ночью можно и искупаться". А 19 января утром следует пойти на литургию, считает иеромонах.

По его мнению, если человек не готовится к купанию духовно, оно может принести ему вред. "Если ты с Богом идешь на это, купание, Господь тебе поможет. Если ты просто пошел купаться, не готов к этому физически – не закалялся, не обливался водой – могут быть нарушения сердечной деятельности. Тогда купаться не стоит", - заключил иеромонах.