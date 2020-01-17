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Религия и мировоззрение
2020-01-17T21:28+0300
https://ria.ru/20200117/1563547038.html
Иеромонах разъяснил смысл народной традиции купаний в проруби
https://cdn25.img.ria.ru/images/156353/07/1563530751_0:229:3069:1955_1036x0_80_0_0_92b540c79f30118ddf1c06aef42e13fb.jpg
РИА Новости

Иеромонах разъяснил смысл народной традиции купаний в проруби

15:27 17.01.2020 (обновлено: 21:28 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка крещенских купелей в Новосибирске
Подготовка крещенских купелей в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Погружение в иордань на Крещение не имеет духовного смысла, если человек не ходит в храм, и может даже навредить, заявил РИА Новости практикующий врач скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков).
19 января Русская церковь отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В Крещенский сочельник - 18 января – в храмах совершают чин освящения воды. Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях – люди троекратно погружаются в воду.
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"Благодать Божия не действует автоматом: просто оттого, что ты окунулся в крещенскую купель, ты святым не станешь. Нет никакого смысла погружаться в воду, если ты не идешь на службу. Надо сначала жить духовной жизнь, исповедоваться, причащаться, молиться, и тогда крещенское купание будет приложением к этому", - сказал РИА Новости иеромонах Феодорит.
Он советует утром в сочельник (18 января) сходить на службу, где проведут первое освящение воды. Потом отдохнуть и перекусить, вечером опять пойти на службу, "ну а ночью можно и искупаться". А 19 января утром следует пойти на литургию, считает иеромонах.
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По его мнению, если человек не готовится к купанию духовно, оно может принести ему вред. "Если ты с Богом идешь на это, купание, Господь тебе поможет. Если ты просто пошел купаться, не готов к этому физически – не закалялся, не обливался водой – могут быть нарушения сердечной деятельности. Тогда купаться не стоит", - заключил иеромонах.
Также он предостерег от употребления алкоголя. "Алкоголь нужно исключить перед купанием, но после, если человек оделся в теплое и выпил рюмку, ничего дурного с ним не случится. Главное, чтобы это не превращалось в народную традицию напиваться. Но об алкоголе не может быть речи, если утром человек собирается на литургию и хочет причащаться, ведь установлен Евхаристический пост: начиная с 12 ночи перед литургией нельзя есть и пить", - напомнил собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссияКрещенские купаниярелигияОбщество
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