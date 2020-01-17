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Аэропорт Краснодара начал отправлять задержанные из-за тумана самолеты
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РИА Новости

Аэропорт Краснодара начал отправлять задержанные из-за тумана самолеты

15:03 17.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Краснодар
Международный аэропорт Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Аэропорт Краснодара, где в пятницу из-за тумана не смогли вылететь более 10 рейсов, начал отправлять самолёты, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В пятницу международный аэропорт Краснодар сообщил об изменениях в расписании в связи с туманом в районе аэропорта. Отмечалось, что по состоянию на 12:40 на вылет было задержано 10 рейсов, два были отменены.
"Три ранее задержанных рейса вылетели по своим маршрутам: рейс в Казань авиакомпании "Азимут" и два рейса в Москву авиакомпании "Победа". На период тумана и вылета задержанных рейсов службы аэропорта усилены дополнительным персоналом. Ожидается, что девять задержанных ранее рейсов будут обслужены до 16:00. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сообщает пресс-служба аэропорта.
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