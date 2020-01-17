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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-17T15:03+0300
https://ria.ru/20200117/1563546328.html
Хаменеи назвал крушение украинского Boeing в Иране горьким инцидентом
https://cdn24.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:1501_1036x0_80_0_0_4be31373e60a4f75b61dc9e6b7275109.jpg
РИА Новости

Хаменеи назвал крушение украинского Boeing в Иране горьким инцидентом

15:03 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСайед Али Хаменеи
Сайед Али Хаменеи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Сайед Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал "горьким инцидентом" катастрофу с украинским самолетом, сбитым в Иране, но призвал помнить о гибели генерала Касема Сулеймани.
"Есть люди, которые пытаются предать забвению эти важные события. Они хотят, чтобы люди забыли их. Они затрагивают другие темы, чтобы заставить людей выкинуть это из своей головы. Они хотят затмить эти важные дни. Один пример – эта ужасная трагедия с крушением самолета", - сказал Хаменеи.
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"Авиакатастрофа была горьким инцидентом, без сомнений. Мы потеряли прекрасных молодых людей, людей как из Ирана, так и из других стран. Но есть некоторые люди, ведомые американскими СМИ и британскими радиостанциями - они пытаются, в некотором смысле, перестроить повествование, заставить людей забыть о гибели двух командиров (генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис - ред.). Эти люди не держат в голове национальных интересов", - добавил иранский лидер.
Он подчеркнул, что необходимо продолжить расследование авиакатастрофы и принять меры для предотвращения повторения инцидента.
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Отношения США и Ирана сильно обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. Затем, 8 января, выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Одиннадцатого января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Конфликт США и ИранаКрушение украинского самолета в ИранеУдар Ирана по американским объектам в ИракеКасем СулейманиМеждународные авиалинии УкраиныАли ХаменеиИранУкраинаВ мире
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