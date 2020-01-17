Хаменеи назвал крушение украинского Boeing в Иране горьким инцидентом

"Есть люди, которые пытаются предать забвению эти важные события. Они хотят, чтобы люди забыли их. Они затрагивают другие темы, чтобы заставить людей выкинуть это из своей головы. Они хотят затмить эти важные дни. Один пример – эта ужасная трагедия с крушением самолета", - сказал Хаменеи.

"Авиакатастрофа была горьким инцидентом, без сомнений. Мы потеряли прекрасных молодых людей, людей как из Ирана, так и из других стран. Но есть некоторые люди, ведомые американскими СМИ и британскими радиостанциями - они пытаются, в некотором смысле, перестроить повествование, заставить людей забыть о гибели двух командиров (генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис - ред.). Эти люди не держат в голове национальных интересов", - добавил иранский лидер.

Он подчеркнул, что необходимо продолжить расследование авиакатастрофы и принять меры для предотвращения повторения инцидента.

Отношения США и Ирана сильно обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. Затем, 8 января, выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.