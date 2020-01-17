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Лувр предупредил посетителей о сложностях на входе из-за забастовки
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РИА Новости

Лувр предупредил посетителей о сложностях на входе из-за забастовки

15:02 17.01.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Города мира. Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Посетители Лувра могут столкнуться со сложностями при входе в музей из-за забастовки, которая проводится по призыву французских профсоюзов, сообщает пресс-служба музея.
В пятницу члены французских профсоюзов на входе в Лувр проводят акцию против пенсионной реформы, объявленной французскими властями.
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"Против реформы Макрона, мобилизация в Лувре продолжается", - говорится в Twitter профсоюза CGT-Culture. Запись сопровождается фотографиями участников забастовки. "Вся культура на улице. Лувр закрыт бастующими", - отмечается в Twitter профсоюза.
В сообщении на сайте Лувра говорится, что "из-за забастовки открытие музея может быть отложено, и некоторые залы музея могут быть закрыты".
Пятого декабря 2019 года во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта – метро, электричек, поездов. Проект закона о пенсионной реформе будет внесен на рассмотрение французского парламента в феврале.
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