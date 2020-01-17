Лувр предупредил посетителей о сложностях на входе из-за забастовки

ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Посетители Лувра могут столкнуться со сложностями при входе в музей из-за забастовки, которая проводится по призыву французских профсоюзов, сообщает пресс-служба музея.
В пятницу члены французских профсоюзов на входе в Лувр проводят акцию против пенсионной реформы, объявленной французскими властями.
"Против реформы Макрона, мобилизация в Лувре продолжается", - говорится в Twitter профсоюза CGT-Culture. Запись сопровождается фотографиями участников забастовки. "Вся культура на улице. Лувр закрыт бастующими", - отмечается в Twitter профсоюза.
В сообщении на сайте Лувра говорится, что "из-за забастовки открытие музея может быть отложено, и некоторые залы музея могут быть закрыты".
#CGTCulture #CGT #FonctionPublique #culture @cgt_spectacle @SnjCgt @CGT_RadioFrance— CGT-Culture (@cgt_culture) January 17, 2020
@CgtFrancetv @UFSE_CGT @FILPAC_CGT
Contre la réforme des retraites Macron, la mobilisation au Louvre continue!!! pic.twitter.com/rw5iK1KLg3
Пятого декабря 2019 года во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта – метро, электричек, поездов. Проект закона о пенсионной реформе будет внесен на рассмотрение французского парламента в феврале.
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