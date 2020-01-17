Лувр предупредил посетителей о сложностях на входе из-за забастовки

В сообщении на сайте Лувра говорится, что "из-за забастовки открытие музея может быть отложено, и некоторые залы музея могут быть закрыты".

Пятого декабря 2019 года во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта – метро, электричек, поездов. Проект закона о пенсионной реформе будет внесен на рассмотрение французского парламента в феврале.