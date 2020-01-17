МИД рассчитывает, что спецсуд по Косово начнет реальную работу

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что спецсуд в Гааге по преступлениям в Косово в ближайшее время приступит к реальной работе, все виновные должны понести наказание независимо от должностей, сообщили в МИД РФ.
"Рассчитываем, что Спецсуд в Гааге по расследованию злодеяний "Освободительной армии Косово" в ближайшее время приступит к реальной работе", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, полученных к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
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"Все виновные в совершении тяжких преступлений (а речь идет в том числе об убийствах с целью извлечения органов), вскрытых в свое время докладчиком ПАСЕ (Диком) Марти, должны предстать перед лицом правосудия и понести заслуженное наказание – независимо от занимаемых ими ныне должностей", - отмечает министерство.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать только в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Спецпрокурор Джек Смит в конце октября 2018 года посетил Приштину, но до сих пор ни одного обвинения выдвинуто не было.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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