Почти половина россиян уверены в реализации послания Путина парламенту

"Есть ли вера, уверенность, надежда, расчет на то, что эти прекрасные идеи (озвученные в послании президента) будут реализованы? 48% полагают, что они будут реализованы в полной мере или частично - то есть почти каждый второй. Девять процентов считают, что нет, задачи в основном реализованы не будут. Еще 40% пока не в курсе, не следили за посланием", - рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".