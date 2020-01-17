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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-17T14:54+0300
https://ria.ru/20200117/1563545806.html
Почти половина россиян уверены в реализации послания Путина парламенту
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РИА Новости

Почти половина россиян уверены в реализации послания Путина парламенту

14:54 17.01.2020
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Почти половина россиян считают, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет реализовано, а около 40% полагают, что реализация послания повлияет на жизнь простых людей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
"Есть ли вера, уверенность, надежда, расчет на то, что эти прекрасные идеи (озвученные в послании президента) будут реализованы? 48% полагают, что они будут реализованы в полной мере или частично - то есть почти каждый второй. Девять процентов считают, что нет, задачи в основном реализованы не будут. Еще 40% пока не в курсе, не следили за посланием", - рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Из 48% россиян, уверенных в реализации послания президента, большая часть (37%) считает, что оно будет реализовано только частично, 11% полагают, что будет реализовано в полной мере.
"Повлияет ли реализация этих задач на жизнь таких людей, как вы? Да, если будет реализовано, то повлияет - 38% так говорят. Год назад эта цифра была меньше - 29%. То есть мы видим, что это послание ближе заходит в круг повседневных тревог, потребностей, проблем, значимых для граждан. 20% - вдвое меньше - считают, что (реализация послания) не повлияет (на жизнь простых людей)", - отметил Федоров.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Опрос показал, какие идеи в послании Путина понравились россиянам
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 января среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных телефонов. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Послание президента России Федеральному собраниюВЦИОМВалерий ФедоровВладимир ПутинОбществоПолитика
Популярные комментарии
Да никто ему уже не верит Много обещал за эти года. Рывки прорывы, бесконечные вставания с колен. 20 миллинов высокотехнологичных рабочих мест и процветание к 2020 году. А на деле ситуация только ухудшается. Вера это конечно хорошо. Но люди оценивают реальное положение дел. Если за 20 лет было сделано мало, значит и за оставшиеся 4 года лучше не станет.
17 января, 15:05
mdmiguel dios
39001210
Утверждать за всех россиян можно лишь после референдума, а так провели опрос не выходя их кабинета, где-нибудь в вк создали, опросили ботов и выставили за мнение ВСЕХ россиян.
17 января, 15:01
КМКостя Магомедов
3810017
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