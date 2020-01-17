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МИД опроверг заявления властей Германии по делу Хангошвили
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РИА Новости

МИД опроверг заявления властей Германии по делу Хангошвили

14:49 17.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заявления властей ФРГ о неудовлетворительном уровне содействия ведомств РФ в расследовании убийства Зелимхана Хангошвили не соответствуют действительности, сообщил МИД РФ.
"Утверждение германской стороны о неудовлетворительном уровне содействия наших компетентных ведомств в расследовании убийства террориста Хангошвили не соответствует действительности. Контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, полученных к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
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В ведомстве отметили, что информация о нахождении Хангошвили на территории Германии была у властей ФРГ задолго до его убийства, вопрос о его выдаче поднимался спецслужбами РФ, но взаимопонимания тогда найдено не было.
"Несмотря на это, как уже говорил президент (РФ Владимир) Путин, российская сторона готова оказывать германским правоохранительным органам необходимую поддержку для прояснения обстоятельств этого убийства", - отмечает министерство.
Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в германской столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.
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Ранее президент России Путин заявил, что вопросы о выдаче Хангошвили, убитого в августе в Берлине, который подозревается в России в террористической деятельности, обсуждались с Германией "на уровне спецслужб неоднократно", однако "официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным", получив предварительный "отрицательный ответ". Президент не уточнил, какие именно спецслужбы со стороны ФРГ участвовали в обсуждении данной темы.
Путин заявил ранее, что убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро. Путин отметил, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. По его словам, РФ будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании.
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