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В ДНР заявили, что силовики более 30 раз нарушили перемирие за неделю
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РИА Новости

В ДНР заявили, что силовики более 30 раз нарушили перемирие за неделю

14:48 17.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК , 17 янв - РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, погиб один человек, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее Народная милиция ДНР заявила, что на предыдущей неделе украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
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"За неделю вооруженные формирования Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 19 населенных пунктов республики противник выпустил 24 мины калибрами 120 и 82 миллиметра... С прискорбием сообщаем, что в результате вражеского огня ранения, несовместимые с жизнью, получил один защитник нашей республики", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что все сведения с приложением фото и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся в республике, а также переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении военных командиров подразделений силовиков.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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