Рада попросила Рим об объективности при рассмотрении дела Маркива

КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Парламент Украины обратился к властям Италии с просьбой обеспечить объективность и беспристрастность апелляционного процесса в отношении украинца Виталия Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли в Донбассе, соответствующее заявление на заседании Рады в пятницу поддержали 323 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
В заявлении говорится, что Рада видит в деле Маркива "очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд" и обращает внимание, что процесс проходил в "глубоко антиукраинской атмосфере". Также депутаты утверждают, что в ходе судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных в Донбассе.
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"Верховная рада Украины постановляет: обратиться к президенту Итальянской Республики совместно с парламентом республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива", - говорится в тексте заявления.
Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционная жалоба на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года была подана 20 ноября.
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