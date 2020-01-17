Рада попросила Рим об объективности при рассмотрении дела Маркива

КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Парламент Украины обратился к властям Парламент Украины обратился к властям Италии с просьбой обеспечить объективность и беспристрастность апелляционного процесса в отношении украинца Виталия Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли в Донбассе, соответствующее заявление на заседании Рады в пятницу поддержали 323 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

В заявлении говорится, что Рада видит в деле Маркива "очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд" и обращает внимание, что процесс проходил в "глубоко антиукраинской атмосфере". Также депутаты утверждают, что в ходе судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных в Донбассе.

"Верховная рада Украины постановляет: обратиться к президенту Итальянской Республики совместно с парламентом республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива", - говорится в тексте заявления.